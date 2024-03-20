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На Днепропетровщине из-за непогоды без света оставалось более 9 тысяч потребителей

Среда, 20 марта 2024, 10:25 - Анастасия Дячкина
 
фото: Укрэнерго

Из-за неблагоприятных погодных условий в Днепропетровской области обесточивалось более 9 тысяч потребителей.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

"По состоянию на утро почти все заживлены, остается без света около 100 абонентов", - добавили в ведомстве.

Кроме этого за прошедшие сутки, 19 марта, аварийно выключалась воздушная линия электропередачи 220 кВ в Закарпатской области. Без обесточенных потребителей, добавили в Минэнерго.

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В то же время в ведомстве подчеркнули, что на данный момент дефицита электроэнергии нет. Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, достаточно для покрытия потребностей потребителей. Также планируется коммерческий импорт и экспорт.

"Ситуация контролируемая. Система сбалансирована. Графики отключений не применяются", – сообщили в Минэнерго.

Напомним:

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18 марта из-за боевых действий были новые повреждения и обесточены в 7 областях: Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской. Без света по разным причинам оставалось 406 населенных пунктов.

энергетика Минэнергетики
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