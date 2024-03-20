На Днепропетровщине из-за непогоды без света оставалось более 9 тысяч потребителей
Из-за неблагоприятных погодных условий в Днепропетровской области обесточивалось более 9 тысяч потребителей.
Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.
"По состоянию на утро почти все заживлены, остается без света около 100 абонентов", - добавили в ведомстве.
Кроме этого за прошедшие сутки, 19 марта, аварийно выключалась воздушная линия электропередачи 220 кВ в Закарпатской области. Без обесточенных потребителей, добавили в Минэнерго.
В то же время в ведомстве подчеркнули, что на данный момент дефицита электроэнергии нет. Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, достаточно для покрытия потребностей потребителей. Также планируется коммерческий импорт и экспорт.
"Ситуация контролируемая. Система сбалансирована. Графики отключений не применяются", – сообщили в Минэнерго.
Напомним:
18 марта из-за боевых действий были новые повреждения и обесточены в 7 областях: Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской. Без света по разным причинам оставалось 406 населенных пунктов.