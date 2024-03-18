Из-за боевых действий есть новые обесточивания в 7 областях

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Из-за боевых действий есть новые повреждения и обесточивания в 7 областях: Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской. Без света по разным причинам остается 406 населенных пунктов.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

"Из-за боевых действий и по другим причинам на утро без света остается 406 населенных пунктов. В течение суток есть повреждения и обесточивание в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях", - говорится в сообщении.

Из-за технологических нарушений на утро есть обесточивание в Запорожской, Сумской, Черниговской областях, добавили в пресс-службе.

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Кроме того, в восточном регионе ремонтные бригады "Укрэнерго" отремонтировали и вернули в работу воздушную линию 330 кВ, которая была повреждена во время боевых действий.

Напомним:

В воскресенье, 17 марта, на запрос Польши Украина приняла излишки электроэнергии. Дефицита в нашей энергосистеме не предвидится.

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