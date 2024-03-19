Отопительный сезон в Украине могут завершить досрочно

Отопительный сезон в Украине в этом году завершится в конце марта из-за плюсовой температуры воздуха.

Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев и интервью изданию Le Figaro.

"Обычно отопительный сезон заканчивается 15 апреля, но в этом году, учитывая плюсовую температуру, это произойдет в конце марта", – сказал он.

По его словам, Украина спокойно пережила зиму.

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"Мы усвоили уроки 2022 года, когда осенью подверглись массированным атакам со стороны России, и подготовились. Наша энергосистема очень надежна. Но это не значит, что россияне не пытались атаковать нашу инфраструктуру каждый день", – добавил Чернышев.

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Напомним:

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Ранее премьер-министр Денис Шмигаль заявлял, что Украина впервые в истории проходит отопительный сезон на газе собственной добычи.