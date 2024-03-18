Государство потеряло контроль над облэнерго, или наоборот усиливает его?

<span style="font-weight: 400;">6 березня в Економічній правді вийшла колонка колишнього керівника ТОВ "Оператор ГТС України" Сергія Макогона, у якій він пише, що у п’яти обленерго, де держава має контрольні пакети акцій, контроль над Наглядовими Радами захопили приватні міноритарні акціонери.

Як стверджує автор колонки, маючи незначну частку акцій в обленерго, вони делегували до наглядових рад більше своїх представників, ніж держава.

Публікуємо відповідь СЕО АТ "Українські розподільні мережі" Артема Мартинюка.

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В енергетичній галузі не є таємницею, що впродовж приватизації об’єктів енергетичної галузі, яка почалась ще на початку 90-х років, низка державних обленерго опинилися в орбіті фінансово-промислових груп.

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Держава, володіючи контрольними пакетами акцій, опосередковано впливала на прийняття рішень в компаніях, а виконавчі органи не змінювались значний період часу. В грудні 2022 року цей "віз" активів з усім тягарем накопичених за десятиліття років проблем зрушив з місця.

Держава прокинулась з летаргічного сну, згадавши про свій статус - головного акціонера в компаніях з розподілу. Було створено державне підприємство АТ "Українські розподільні мережі", куди передали контрольні пакети акцій семи обленерго: АТ "Миколаївобленерго", АТ "Хмельницькобленерго", АТ "Харківобленерго", ПАТ "Запоріжжяобленерго", ВАТ "Тернопільобленерго", ПАТ "Черкасиобленерго" та 25% акцій АТ "Сумиобленерго".

Протягом 2023 року АТ "УРМ" здійснювало юридичну процедуру оформлення прав акціонера на держпакети обленерго. Деякі процедури завершені, а деякі ще тривають.

Зокрема, минулого року завершено додаткову емісію акцій АТ "УРМ", створено наглядову раду товариства, за ініціативою компанії проведені збори акціонерів семи ОСР та затверджено наглядові ради обленерго. Другим етапом є заміна керівництва виконавчих органів ОСР, ця робота наразі триває.

"Ловіть злодія", - найголосніше кричить сам злодій

Поясню всім зацікавленим особам та газовим експертам, які жваво коментують корпоративні зміни як в АТ "УРМ" так і в регіональних ОСР, звинувачуючи у втраті державного контролю.

Отже, 25 жовтня 2023 року була створена наглядова рада товариства, члени якої обрані за результатами відкритого відбору, який було проведено Київською школою економіки на виконання Меморандуму укладеного між Міненерго та Київською школою економіки 25 липня 2023 року.

Кандидати були рекомендовані як такі, що найбільше відповідають усім кваліфікаційним вимогам, мають необхідний рівень освіти, професійні навички, досвід роботи та особисті якості для ефективного виконання обов'язків членів наглядової ради АТ "Українські розподільні мережі".

З моменту обрання наглядова рада АТ "УРМ" повноцінно здійснює свої функції, проводячи консультації з фахівцями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Професійної асоціації корпоративного управління.

Що стосується питання затвердження нових членів наглядових рад регіональних розподільних компаній. Як так сталось, що держава провела збори акціонерів та затвердила нові наглядові ради та в енергокомпаніях, в тому числі в таких, які значний час не функціонували?

Питання адресую зацікавленим особам та газовим експертам, "знавцям" корпоративного права, які взяли на себе відповідальність заявити про втрату контролю держави над регіональними ОСР.

Отже, ще раз! Держава змогла оновити наглядові ради, обрати членів та голів наглядових рад та провести збори акціонерів по всім компаніям!

Щодо питання, як так сталось, що держава не отримала у наглядових радах своїх членів пропорційно до частки акцій. Відповідаю! Читайте, друзі законодавство.

Закон України "Про акціонерні товариства" вимагає обов’язкове створення наглядової ради, де чотири з семи членів мають бути незалежними. Закон не говорить про те, що якщо держава володіє контрольним пакетом акцій, то має бути більшість представників від держави.

Натомість є чітка вимога законодавця, склад наглядової ради має сформувати більшість незалежних членів, що державою і було забезпечено!

Хто дасть відповідь, як правильно? Порушити закон, ввести скільки потрібно членів АТ "УРМ", щоб потім компанію звинуватили в заангажованості членів від держави? Чи як правильно діяти?

Правильно діяти відповідно до закону, що і було зроблено. Підтвердженням цього є ситуація з "Тернопільобленерго". АТ "УРМ" звинуватили в тому, що в наглядову раду введено лише одного члена від держави.

Добре. А як же тоді держава обрала наглядову раду вперше за 20 років та яка відповідно призначила нового керівника вперше за 24 років. Нехай цю унікальну ситуацію також коментують зацікавлені особи та газові експерти!

Ще одна унікальна ситуація склалась в АТ "Черкасиобленерго". У нас запитують, чому у держави контрольний пакет акцій, а лише один член від "УРМ" делегований державою в наглядову раду товариства?

Відповідаю також запитанням. Чому одноголосно рішенням нової наглядової ради у відповідності до нової редакції статуту та чинного законодавства, було призначено нового керівника виконавчого органу, а він не може приступити до виконання своїх повноважень?

Підкреслю, що всі члени наглядової ради: і незалежні, і міноритарії, і державний представник - одноголосно прийняли рішення про зміну керівника!

Відповідаю, тому що держава зіткнулась з потужною протидією з боку зацікавлених осіб, які підстрахувалися судовими заборонами, блокують реєстри та чинять тиск на АТ "УРМ", в тому числі публікуючи комерційні матеріали замовного характеру в засобах масової інформації.

Щодо штату працівників АТ "УРМ"

На сьогодні в АТ "УРМ" працює 15 фахівців з загальним місячним фондом оплати праці — 674 тис. грн. (без ЄСВ). В цю суму також входить оплата праці керівника компанії. Площа офісу АТ "УРМ" складає менше 400 кв. м, яка орендована у іншого державного підприємства, де також знаходяться постачальник останньої надії (ПОН) та ДП "Регіональні Електричні Мережі".

Окремо зазначу, що винагороду за виконання обов’язків члена наглядової ради АТ "УРМ" отримують тільки три з п’яти членів, які є незалежними представниками, решта є представниками Міненерго та винагороду не отримують. Місячний розмір винагороди одного незалежного представника складає 58 тис. грн