Всі розділи
Укр / Рус

На Дніпропетровщині через негоду без світла залишалось понад 9 тисяч споживачів

Середа, 20 березня 2024, 10:25 - Анастасія Дячкіна
 
фото: Укренерго

Через несприятливі погодні умови у Дніпропетровській області знеструмлювалось понад 9 тисяч споживачів. 

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України. 

"Станом на ранок майже всіх заживлено, залишається без світла близько 100 абонентів", – додали у відомстві. 

Крім цього минулої доби, 19 березня, аварійно вимикалась повітряна лінія електропередачі 220 кВ у Закарпатській області. Без знеструмлених споживачів, додали у Міненерго. 

Реклама:

Водночас у відомстві наголосили, що нині дефіциту електроенергії немає. Електроенергії, виробленої українськими електростанціями, достатньо для покриття потреб споживачів. Також планується комерційний імпорт та експорт. 

"Ситуація контрольована. Система збалансована. Графіки відключень не застосовуються", – повідомили у Міненерго. 

Нагадаємо: 

Реклама:

18 березня через бойові дії були нові пошкодження та знеструмленні у 7 областях: Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській й Чернігівській. Без світла з різних причин залишалося 406 населених пунктів.

енергетика Міненергетики
Реклама:
Матеріали за темою
Що буде з тарифами на електроенергію та як субсидії гальмують розвиток ринку 19 березня 2024, 13:35
Опалювальний сезон в Україні можуть завершити достроково 19 березня 2024, 12:45
Держава втратила контроль над обленерго, чи навпаки посилює його? 18 березня 2024, 13:07
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті