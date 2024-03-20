На Дніпропетровщині через негоду без світла залишалось понад 9 тисяч споживачів

фото: Укренерго

Через несприятливі погодні умови у Дніпропетровській області знеструмлювалось понад 9 тисяч споживачів.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.

"Станом на ранок майже всіх заживлено, залишається без світла близько 100 абонентів", – додали у відомстві.

Крім цього минулої доби, 19 березня, аварійно вимикалась повітряна лінія електропередачі 220 кВ у Закарпатській області. Без знеструмлених споживачів, додали у Міненерго.

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Водночас у відомстві наголосили, що нині дефіциту електроенергії немає. Електроенергії, виробленої українськими електростанціями, достатньо для покриття потреб споживачів. Також планується комерційний імпорт та експорт.

"Ситуація контрольована. Система збалансована. Графіки відключень не застосовуються", – повідомили у Міненерго.

Нагадаємо:

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18 березня через бойові дії були нові пошкодження та знеструмленні у 7 областях: Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській й Чернігівській. Без світла з різних причин залишалося 406 населених пунктів.