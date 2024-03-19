Фонд гарантирования окончательно выиграл дело о взыскании 1,5 млрд с бывших топов "Платинум Банка", среди которых Рожкова

Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда принял окончательное решение по делу о взыскании со связанных лиц "Платинум Банка" 1,477 млрд грн. Среди ответчиков - первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова.

Об этом сообщили в Фонде гарантирования вкладов физических лиц в ответ на запрос ЭП. Эту информацию ЭП подтвердила и сама Екатерина Рожкова.

Отмечается, что соответствующее решение суд принял 18 марта 2024 года. Это решение суда является окончательным и не подлежит обжалованию.

Свое решение Верховный суд принял, рассматривая решение Северного апелляционного хозяйственного суда, который признал правомерными требования Фонда гарантирования вкладов физических лиц к бывшим топ-менеджерам обанкротившегося "Платинум Банка". Соответствующее решение апелляционный суд принял в июне 2023 года.

Реклама:

Впоследствии, в интервью ЭП, Екатерина Рожкова отметила, что подала кассационную жалобу на это решение суда. "Первая инстанция была не в пользу Фонда гарантирования. Было закрытое слушание и в первой инстанции, и в апелляции. Сейчас мы подали кассацию", - заявила она.

Как отмечают в ФГВФЛ, после начала процедуры вывода "Платинум Банка" с рынка были установлены факты вывода из него активов до признания банка неплатежеспособным.

В августе 2020 года Фонд подал иск в Хозяйственный суд города Киева с целью возмещения убытков, причиненных "Платинум Банку" и его кредиторам в размере 1 477 708 016,17 грн.

Реклама:

Отмечается, что решение суда касается взыскания средств с 10 бывших членов правления и наблюдательного совета "Платинум Банка". Среди которых, в частности, Екатерина Рожкова (бывшая и.о. председателя правления "Платинум Банка", сейчас - первый заместитель председателя НБУ), Константин Смольский (бывший председатель правления "Платинум Банка"), Григорий Гуртовой (бывший председатель наблюдательного совета), другие лица.

Фонд гарантирования вкладов указывает, что независимый форензик-аудит установил ряд фактов вывода активов из банка до признания его неплатежеспособным.

Средства, которые должны быть взысканы по иску, пойдут на расчеты с кредиторами этих банков, а также с государством по займам, которые были предоставлены в 2014-2016 годах для выплат гарантированной суммы вкладчикам. Решение суда предусматривает солидарное взыскание убытков.

Напоминаем:

23 февраля 2017 года Национальный банк по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Платинум Банк".

Позже Фонд гарантирования вкладов заявил, якобы 95,5% корпоративных кредитов Платинум Банка были выданы связанным лицам, а стоимость его активов была завышена в четыре раза.

При этом, например, в феврале 2017 года предприятия Мининфраструктуры потеряли в "Платинум Банке" более 400 миллионов гривен.

В феврале 2017 года НАБУ зарегистрировало производство по факту обнародованных записей телефонных разговоров заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой с акционерами.

В марте 2017 года НАБУ провело обыски в Нацбанке в том числе и из-за "Платинум Банк". Тогдашний руководитель НАБУ Артем Сытник сообщил, что проведенные в НБУ обыски касаются руководства банка.