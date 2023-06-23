Суд задовольнив вимоги ФГВФО на 1,5 млрд до топів Платинум Банку, включаючи Рожкову

Північний апеляційний господарський суд визнав правомірними вимоги Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до колишніх топменеджерів збанкрутілого Платинум Банку, серед яких - перша заступниця глави НБУ Катерина Рожкова, про солідарне стягнення з указаних осіб 1,48 млрд грн.

Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Постанова апеляційного суду в реєстрі закрита для перегляду. Але у більш ранніх рішення та ухвалах фігурує 12 осіб, до яких було подано позов.

Раніше повідомлялося, що йдеться про 12 колишніх членів правління та спостережної ради Платинум Банку. Серед яких, зокрема, Катерина Рожкова (колишня в.о. голови правління Платинум Банку, зараз – перша заступниця глави НБУ), Костянтин Смольський (колишній голова правління Платинум Банку), Григорій Гуртовий (колишній голова спостережної ради), інші особи.

Фонд гарантування вкладів вказує, що незалежний форензик-аудит встановив низку фактів виведення активів з банку до визнання його неплатоспроможним.

Кошти, які мають бути стягнені за позовом, підуть на розрахунки з кредиторами цих банків, а також з державою за позиками, що були надані у 2014-2016 роках для виплат гарантованої суми вкладникам.

Станом на 1 травня 2023 року Фонд гарантування вкладів виплатив вкладникам Платинуму понад 4,8 млрд грн гарантованих виплат. Сума вимог кредиторів становить близько 5,4 млрд грн.

Нагадуємо:

23 лютого 2017 року Національний банк за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "Платинум Банк".

Пізніше Фонд гарантування вкладів заявив, нібито 95,5% корпоративних кредитів Платинум Банку були видані пов'язаним особам, а вартість його активів була завищена у чотири рази.

При цьому, наприклад, у лютому 2017 року підприємства Мінінфраструктури втратили в "Платинум Банку" понад 400 мільйонів гривень.

У лютому 2017 року НАБУ зареєструвало провадження за фактом оприлюднених записів телефонних розмов заступника глави НБУ Катерини Рожкової з акціонерами.

У березні 2017 року НАБУ провело обшуки в Нацбанку в тому числі й через "Платинум Банк". Тодішній керівник НАБУ Артем Ситник повідомив, що проведені в НБУ обшуки стосуються керівництва банку.

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