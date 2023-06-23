Суд удовлетворил требования ФГВФЛ на 1,5 млрд к топам Платинум Банка, включая Рожкову

Северный апелляционный хозяйственный суд признал правомерными требования Фонда гарантирования вкладов физических лиц к бывшим топ-менеджерам обанкротившегося Платинум Банка, среди которых - первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, о солидарном взыскании с указанных лиц 1,48 млрд грн.

Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Постановление апелляционного суда в реестре закрыто для просмотра. Но в более ранних решениях и постановлениях фигурирует 12 человек, к которым был подан иск.

Ранее сообщалось, что речь идет о 12 бывших членах правления и наблюдательного совета Платинум Банка. Среди которых, в частности, Екатерина Рожкова (бывшая и.о. председателя правления Платинум Банка, сейчас - первый заместитель главы НБУ), Константин Смольский (бывший председатель правления Платинум Банка), Григорий Гуртовой (бывший председатель наблюдательного совета), другие лица.

Фонд гарантирования вкладов указывает, что независимый форензик-аудит установил ряд фактов вывода активов из банка до признания его неплатежеспособным.

Средства, которые должны быть взысканы по иску, пойдут на расчеты с кредиторами этих банков, а также с государством по займам, которые были предоставлены в 2014-2016 годах для выплат гарантированной суммы вкладчикам.

По состоянию на 1 мая 2023 года Фонд гарантирования вкладов выплатил вкладчикам Платинума более 4,8 млрд грн гарантированных выплат. Сумма требований кредиторов составляет около 5,4 млрд грн.

Напоминаем:

23 февраля 2017 года Национальный банк по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Платинум Банк".

Позже Фонд гарантирования вкладов заявил, якобы 95,5% корпоративных кредитов Платинум Банка были выданы связанным лицам, а стоимость его активов была завышена в четыре раза.

При этом, например, в феврале 2017 года предприятия Мининфраструктуры потеряли в "Платинум Банке" более 400 миллионов гривен.

В феврале 2017 года НАБУ зарегистрировало производство по факту обнародованных записей телефонных разговоров заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой с акционерами.

В марте 2017 года НАБУ провело обыски в Нацбанке в том числе и из-за "Платинум Банк". Тогдашний руководитель НАБУ Артем Сытник сообщил, что проведенные в НБУ обыски касаются руководства банка.

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