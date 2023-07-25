НАБУ обвиняет бывшее руководство "Украэроруха", что те вовремя не вывели средства из банка Рожковой

НАБУ и САП завершили расследование в отношении бывших должностных лиц госпредприятия "Обслуживание воздушного движения Украины" (ГП "Украэрорух"), которых подозревают в том, что в 2016 году они вовремя не вывели средства предприятия со счетов "Платинум Банк", в результате чего ГП понесло убытки.

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

По данным следствия, в 2016 году тогдашние первый заместитель и заместитель директора ГП, проигнорировали приказ главы "Украэроруха" и предостережения Мининфраструктуры, и продолжили осуществлять платежи через проблемный ПАО "Платинум Банк".

Они также не вывели средства ГП со счетов "Платинум Банка".

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"Поэтому, когда вскоре банк признали банкротом, госпредприятие потеряло свои денежные активы. Таким образом действия экс-чиновников "Украэроруха" привели к нанесению 160 млн грн убытков", - сообщает НАБУ.

Напоминаем:

Фонд гарантирования вкладов физлиц подал иск в Хозсуд Киева к бывшим членам правления и наблюдательного совета "Платинум Банка" о солидарном взыскании 1,48 млрд грн.

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Среди ответчиков - Екатерина Рожкова (бывшая и.о. председателя правления Платинум Банка, нынешний первый заместитель председателя НБУ), Константин Смольский (экс-председатель правления "Платинум Банка"), Григорий Гуртовой (экс-председатель набсовета) и другие.

В ФГВФЛ обосновывают иск тем, что экс-чиновники "Платинум Банка", "вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей, что выразилось в принятии необоснованных решений", нанесли ущерб банку в размере 1,48 млрд грн, который состоит из сумм невозвращенных и списанных в убыток кредитных средств.

В Фонде также считают, что совершение таких действий привело к отсутствию в банке средств для выполнения обязательств перед вкладчиками и кредиторами.

Позже Екатерина Рожкова стала заместителем главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Именно Гонтарева не раз заявляла, что рынок должен быть очищен от таких банков, как "Платинум Банк". Причем, "Платинум банк" Гонтарева называла - наиболее ярко-выраженным примером.

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