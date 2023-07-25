НАБУ обвиняет бывшее руководство "Украэроруха", что те вовремя не вывели средства из банка Рожковой
НАБУ и САП завершили расследование в отношении бывших должностных лиц госпредприятия "Обслуживание воздушного движения Украины" (ГП "Украэрорух"), которых подозревают в том, что в 2016 году они вовремя не вывели средства предприятия со счетов "Платинум Банк", в результате чего ГП понесло убытки.
Об этом сообщается на сайте НАБУ.
По данным следствия, в 2016 году тогдашние первый заместитель и заместитель директора ГП, проигнорировали приказ главы "Украэроруха" и предостережения Мининфраструктуры, и продолжили осуществлять платежи через проблемный ПАО "Платинум Банк".
Они также не вывели средства ГП со счетов "Платинум Банка".
"Поэтому, когда вскоре банк признали банкротом, госпредприятие потеряло свои денежные активы. Таким образом действия экс-чиновников "Украэроруха" привели к нанесению 160 млн грн убытков", - сообщает НАБУ.
Напоминаем:
Фонд гарантирования вкладов физлиц подал иск в Хозсуд Киева к бывшим членам правления и наблюдательного совета "Платинум Банка" о солидарном взыскании 1,48 млрд грн.
Среди ответчиков - Екатерина Рожкова (бывшая и.о. председателя правления Платинум Банка, нынешний первый заместитель председателя НБУ), Константин Смольский (экс-председатель правления "Платинум Банка"), Григорий Гуртовой (экс-председатель набсовета) и другие.
В ФГВФЛ обосновывают иск тем, что экс-чиновники "Платинум Банка", "вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей, что выразилось в принятии необоснованных решений", нанесли ущерб банку в размере 1,48 млрд грн, который состоит из сумм невозвращенных и списанных в убыток кредитных средств.
В Фонде также считают, что совершение таких действий привело к отсутствию в банке средств для выполнения обязательств перед вкладчиками и кредиторами.
Позже Екатерина Рожкова стала заместителем главы НБУ Валерии Гонтаревой.
Именно Гонтарева не раз заявляла, что рынок должен быть очищен от таких банков, как "Платинум Банк". Причем, "Платинум банк" Гонтарева называла - наиболее ярко-выраженным примером.
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