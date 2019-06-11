За втрату 404 мільйонів "Украероруху" ніхто не відповів

За два роки після краху "Платинум Банку" Міністерство інфраструктури так і не звільнило керівника держпідприємства "Украерорух" Дмитра Бабейчука за фінансові махінації.

Про це йдеться у матеріалі журналістського розслідування "Бігус Інфо".

"За лічені тижні до краху "Платинум Банку" керівництво держпідприємства "Украерорух" закачало туди 160 мільйонів гривень на додачу до розміщених раніше коштів. Усі перевірки виявили серйозні порушення з боку директора і його заступників, проте за два роки Міністерство інфраструктури так і не звільнило директора Дмитра Бабейчука", - зазначається у матеріалі.

Як пояснив міністр інфраструктури Володимир Омелян, міністерство має досвід на окремих державних підприємствах, коли люди ідуть в суд і оскаржують своє звільнення.

"Оскільки стопроцентних правових підстав, на думку Держескретаря Міністерства інфраструктури, не було, то це звільнення не відбулося", - пояснив Омелян.

Таким чином міністр прокоментував, чому директора ДП "Украерорух" Дмитра Бабейчука не звільнили з посади навіть після того, як таке звільнення погодив голова Київської ОДА. Свою згоду в ОДА надали ще на початку червня 2017 року. Але Державний секретар звільняти Бабейчука передумав.

Нагадаємо, що "Платинум Банк" офіційно визнали неплатоспроможним 10 січня 2017 року. На той момент у цьому банку "Украерорух" тримало 404 млн грн.

Останні два транші, загалом - на 160 млн грн, керівництво перерахувало до "Платинуму" 28 листопада і 29 грудня 2016 року. Тобто за 44 і 13 днів до краху банку.

Однак зазначається, що на той час проблеми "Платинум Банку" вже були широко відомими. Зокрема, завдяки судовим позовам мобільного оператора МТС (Vodafone), який вимагав у "Платинуму" повернути йому 250 млн грн депозиту, а у Нацбанку - визнати "Платинум" проблемним.

Окрім того, на той час Мінінфраструктури вже офіційно рекомендувало підвідомчим держпідприємствам виводити гроші з комерційних банків у державні.

Відповідні внутрішні накази і навіть графіки виведення коштів були і у ДП "Украерорух". Проте не дивлячись на це, підприємство закачало в "Платинум" ще більше грошей.

Депозит 29 грудня 2016 року, на 70 млн грн, погодив заступник директора "Украероруху" Сергій Гомболевський. Тоді він пояснив це тим, що "Платинус" запропонував вигідний депозит із високими відсотками на святковий період - із 29 грудня 2016 року по 10 січня 2017 року. Однак саме в той день, коли "Украерорух" мав отримати кошти назад, НБУ визнав "Платинум" неплатоспроможним.

У розпорядженні BIHUS.Info також є аудіозапис засідання Ради підприємства 23 березня 2017 року, на якому Гомболевський каже: "Я відповідаю за 70 мільйонів. І я думаю, що Дмитро Георгійович (Бабейчук - ред.) теж, в принципі, може це питання прояснити. Він теж був учасником цього процесу".

Окрім того, на цьому ж аудіозаписі Гомболевський говорить, що транзакція була погоджена із Міністерством інфраструктури.

Втім, Омелян будь-яке погодження заперечує.

"Це - точно неправда. І я здивований чути таку заяву, бо Міністерству заборонено втручатися в господарську діяльність "Украероруху". Чи давали б ми згоду, чи ні - вони самі відповідальні за свої дії", - сказав міністр.

Сам Гомболевський тепер каже, що не пам’ятає таких своїх слів на засіданні Ради підприємства.

Директор підприємства Дмитро Бабейчук зазначив, що не погоджував таких дій.

"Чесно кажучи, я - не погоджував. А хто там… Приймали рішення тоді, коли мене не було в Києві", - сказав він.

Усі службові перевірки і розслідування у 2017 році виявили порушення з боку керівництва ДП "Украерорух".

У 2018 році порушення виявила також Рахункова палата. До дисциплінарної відповідальності рекомендували притягнути директора Бабейчука і його заступників: Гомболевського, Ігоря Касьяненка (особисто погоджував депозит на 90 млн грн у листопаді-2017) і Тетяну Блідченко.

У результаті догани отримали Гомболевський та Касьяненко, але змогли скасувати їх через суд.

Пізніше Касьяненка звільнили за скороченням посади, але він поновився через суд.

Сьогодні Гомболевський працює на посаді в.о. заступника директора з господарських питань. Блідченко очолює фінансову службу в аеропорт "Бориспіль".

Звільненим вважається лише Касьяненко - на початку 2019 року він таки програв свою справу у Верховному Суді. Але й він продовжує працювати в "Украерорух" - радником із організаційних питань.

Бабейчук врешті подав заяву на звільнення - за станом здоров’я. Це сталося у той же день, коли до нього підійшли за коментарем журналісти BIHUS.Info. Зазначається, що розмова з журналістами відбулася зранку 4 червня, а заяву на звільнення директор подав після обіду. Про такий свій намір він зранку не обмовився.

Кабінет міністрів погодив звільнення Бабейчука 5 червня. Станом на день виходу цього матеріалу тимчасовим виконувачем обов’язків директора є Олександр Доценко.

Поміж тим, ще з 2017 року правоохоронні органи розслідують аж три кримінальні провадження через втрату "Украерорухом" 404 млн грн. Два із них розслідує поліція, ще одне - НАБУ. Два з цих проваджень зараз перебувають у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Однак працівники підприємства стверджують, що правоохоронці їх не допитували. Те ж саме зі свого боку каже і міністр інфраструктури.

Нагадаємо, у лютому 2017 року підприємства Мінінфраструктури втратили в "Платинум Банку" понад 400 мільйонів гривень.