Фонд гарантування остаточно виграв справу про стягнення 1,5 млрд з колишніх топів "Платинум Банку", серед яких Рожкова

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду ухвалив остаточне рішення у справі про стягнення з пов’язаних осіб "Платинум Банку" 1,477 млрд грн. Серед відповідачів — перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова.

Про це повідомили у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб у відповідь на запит ЕП. Цю інформацію ЕП підтвердила і сама Катерина Рожкова.

Зазначається, що відповідне рішення суд ухвалив 18 березня 2024 року. Це рішення суду є остаточним та не підлягає оскарженню.

Своє рішення Верховний суд ухвалив, розглядаючи рішення Північного апеляційного господарського суду, який визнав правомірними вимоги Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до колишніх топменеджерів збанкрутілого "Платинум Банку". Відповідне рішення апеляційний суд ухвалив у червні 2023 року.

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Згодом, в інтервю ЕП, Катерина Рожкова зазначила, що подала касаційну скаргу на це рішення суду. "Перша інстанція була не на користь Фонду гарантування. Було закрите слухання і в першій інстанції, і в апеляції. Зараз ми подали касацію", - заявила вона.

Як зазначають у ФГВФО, після початку процедури виведення "Платинум Банку" з ринку було встановлено факти виведення з нього активів до визнання банку неплатоспроможним.

У серпні 2020 року Фонд подав позов до Господарського суду міста Києва з метою відшкодування збитків, завданих "Платинум Банку" та його кредиторам у розмірі 1 477 708 016,17 грн.

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Зазначається, що рішення суду стосується стягнення коштів з 10 колишніх членів правління та спостережної ради "Платинум Банку". Серед яких, зокрема, Катерина Рожкова (колишня в.о. голови правління "Платинум Банку", зараз – перша заступниця голови НБУ), Костянтин Смольський (колишній голова правління "Платинум Банку"), Григорій Гуртовий (колишній голова спостережної ради), інші особи.

Фонд гарантування вкладів вказує, що незалежний форензик-аудит встановив низку фактів виведення активів з банку до визнання його неплатоспроможним.

Кошти, які мають бути стягнені за позовом, підуть на розрахунки з кредиторами цих банків, а також з державою за позиками, що були надані у 2014-2016 роках для виплат гарантованої суми вкладникам. Рішення суду передбачає солідарне стягнення збитків.

Нагадуємо:

23 лютого 2017 року Національний банк за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "Платинум Банк".

Пізніше Фонд гарантування вкладів заявив, нібито 95,5% корпоративних кредитів Платинум Банку були видані пов'язаним особам, а вартість його активів була завищена у чотири рази.

При цьому, наприклад, у лютому 2017 року підприємства Мінінфраструктури втратили в "Платинум Банку" понад 400 мільйонів гривень.

У лютому 2017 року НАБУ зареєструвало провадження за фактом оприлюднених записів телефонних розмов заступника глави НБУ Катерини Рожкової з акціонерами.

У березні 2017 року НАБУ провело обшуки в Нацбанку в тому числі й через "Платинум Банк". Тодішній керівник НАБУ Артем Ситник повідомив, що проведені в НБУ обшуки стосуються керівництва банку.