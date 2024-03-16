НПЗ в Самарской области, которые производили 10% всей нефтепереработки РФ атаковала СБУ - источник

В ночь на 16 марта по трем нефтеперерабатывающим заводам "Роснефти" в Самарской области РФ отработали ударные дроны Службы безопасности Украины.

Об этом сообщил собеседник "Укранской правды" в СБУ.

Отмечается, что ночная атака на российские НПЗ была результативной. Речь идет о Новокуйбышевском, Куйбышевском и Сызранском нефтеперерабатывающих предприятиях.

По словам источника УП, суммарно эти заводы перерабатывают в год около 25 млн тонн нефти, а это - почти 10% всей нефтепереработки РФ.

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"Сезон "хлопка" на российских НПЗ - в разгаре. Каждое такое поражение уменьшает поток нефтедолларов, который питает военную экономику РФ", говорится в сообщении.

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Напомним:

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Беспилотники атаковали два нефтеперерабатывающих завода в Самарской области России, после ударов, на предприятиях произошел пожар.

Украинская правда