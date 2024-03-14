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SpaceX потеряла корабль Starship во время третьего испытательного полета

Четверг, 14 марта 2024, 17:55 - Артур Крыжный
 
Starship
SpaceX

Компания SpaceX совершила запуск своей гигантской ракеты Starship почти на орбиту Земли. Но при возвращении на Землю потеряла с ним связь.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"SpaceX запустила свою колоссальную ракету Starship на близкую орбиту в космосе, прежде чем она была потеряна при возвращении на Землю. Это заметно улучшение результата после того, как первые две миссии закончились взрывами", - пишет издание.

При возвращении на Землю связь с кораблем была потеряна. Об этом компания сообщила около 10:30 утра по времени Нью-Йорка. Это произошло примерно через час после того, как ракета поднялась с космодрома Starbase SpaceX в штате Техас.

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Сразу после запуска Starship успешно отделился от ускорителя Super Heavy и достиг почти орбиты, превзойдя продолжительность двух предыдущих тестовых миссий. Трансляция полета показала, как корабль возвращается в атмосферу Земли, прежде чем компания потеряла с ним связь.

Напомним:

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выдало лицензию американской компании SpaceX на запуск третьего полета ракетной системы Starship.

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SpaceX
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