SpaceX втратила корабль Starship під час третього випробувального польоту

Starship SpaceX

Компанія SpaceX здійснила запуск своєї гігантської ракети Starship майже на орбіту Землі. Але при поверненні на Землю втратила з ним зв'язок.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

"SpaceX запустила свою колосальну ракету Starship на близьку орбіту в космосі, перш ніж вона була втрачена під час повернення на Землю. Це помітне покращення результату після того, як перші дві місії закінчилися вибухами", - пише видання.

Під час повернення на Землю зв'язок із кораблем було втрачено. Про це компанія повідомила близько 10:30 ранку за часом Нью-Йорка. Це сталося приблизно через годину після того, як ракета здійнялася з космодрому Starbase SpaceX в штаті Техас.

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Відразу після запуску Starship успішно відокремився від прискорювача Super Heavy і досяг майже орбіти, перевершивши тривалість двох попередніх тестових місій. Трансляція польоту показала, як корабель повертається в атмосферу Землі, перш ніж компанія втратила з ним зв'язок.

Нагадаємо:

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) видало ліцензію американській компанії SpaceX на запуск третього польоту ракетної системи Starship.

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