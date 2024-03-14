SpaceX получила разрешение на запуск третьего полета Starship
Четверг, 14 марта 2024, 12:10 -
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выдало лицензию американской компании SpaceX на запуск третьего полета ракетной системы Starship.
Об этом сообщил регулятор в соцсети Х.
"FAA выдало лицензию на третий запуск Starship Super Heavy от SpaceX", — говорится в сообщении.
Американский регулятор также добавил, что SpaceX получил "зеленый свет", ведь соответствует всем требованиям, в частности, в вопросе безопасности и охраны окружающей среды.
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Напомним:
Компания SpaceX осуществила в понедельник, 11 марта, запуск в космос двух новых партий интернет-спутников Starlink.
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