SpaceX вывела на орбиту еще 22 интернет-спутника Starlink

Компания SpaceX ракетой Falcon 9 вывела на орбиту новую партию из 22 интернет-спутников Starlink.

Об этом сообщает Space.com

Отмечается, что ракета-носитель Falcon 9 стартовала с партией Starlink с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии.

Первая ступень Falcon 9 вернулась на Землю примерно через 8,5 минуты после старта, как и планировалось. Она совершила вертикальную посадку на платформу-дрон Of Course I Still Love You в Тихом океане.

Позже компания подтвердила вывод интернет-спутников на низкую околоземную орбиту.

В общем SpaceX менее чем за 23 часа осуществили 13-ю, 14-ю и 15-ю миссии.

