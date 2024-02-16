SpaceX вывела на орбиту еще 22 интернет-спутника Starlink
Компания SpaceX ракетой Falcon 9 вывела на орбиту новую партию из 22 интернет-спутников Starlink.
Об этом сообщает Space.com
Отмечается, что ракета-носитель Falcon 9 стартовала с партией Starlink с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии.
Watch Falcon 9 launch @Starlink satellites from California https://t.co/Z5JCOy9t5AРеклама:— SpaceX (@SpaceX) February 15, 2024
Первая ступень Falcon 9 вернулась на Землю примерно через 8,5 минуты после старта, как и планировалось. Она совершила вертикальную посадку на платформу-дрон Of Course I Still Love You в Тихом океане.
Позже компания подтвердила вывод интернет-спутников на низкую околоземную орбиту.
В общем SpaceX менее чем за 23 часа осуществили 13-ю, 14-ю и 15-ю миссии.
Напомним:
Частная компания Intuitive Machines из Хьюстона запустила свой первый лунный посадочный модуль на Луну с мыса Канаверал. На орбиту модуль вывела ракета компании SpaceX.