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SpaceX вывела на орбиту еще 22 интернет-спутника Starlink

Пятница, 16 февраля 2024, 13:05 - Игорь Пилипив

Компания SpaceX ракетой Falcon 9 вывела на орбиту новую партию из 22 интернет-спутников Starlink.

Об этом сообщает Space.com

Отмечается, что ракета-носитель Falcon 9 стартовала с партией Starlink с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии. 

Первая ступень Falcon 9 вернулась на Землю примерно через 8,5 минуты после старта, как и планировалось. Она совершила вертикальную посадку на платформу-дрон Of Course I Still Love You в Тихом океане. 

Позже компания подтвердила вывод интернет-спутников на низкую околоземную орбиту. 

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В общем SpaceX менее чем за 23 часа осуществили 13-ю, 14-ю и 15-ю миссии.

Напомним: 

Частная компания Intuitive Machines из Хьюстона запустила свой первый лунный посадочный модуль на Луну с мыса Канаверал. На орбиту модуль вывела ракета компании SpaceX.

космическая отрасль SpaceX компании
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