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"Укрпочта" стала партнером DHL Global Match: в какие страны доступна отправка

Четверг, 14 марта 2024, 10:28 - Анастасия Жарикова
 
укрпочта

Национальный почтовый оператор "Укрпочта" договорился о партнерстве с с DHL Global Match (Великобритания) в сфере транспортных услуг и перевозки почтовых отправлений.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты".

"Теперь отправлять за границу еще надежнее и быстрее (да, это возможно!). Особенно стоит отметить преимущества для наших экспортеров, которые продают в большом количестве свои товары на международных маркетплейсах", - говорится в сообщении.

Сейчас сотрудничество распространяется на США, Канаду и Австралию, а в перспективе - страны Азии и другие направления.

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"Так украинские предприниматели будут иметь большую уверенность в стабильных сроках доставки, ведь DHL Global Match - это глобальная компания, которая оперирует и собственным флотом самолетов DHL Aviation, и использует партнерские авиалинии для выполнения заказов", - пояснили в "Укрпочте".

DHL Global Match является специализированным подразделением крупнейшего в мире почтового и логистического концерна DHL Deutsche Post.

Экономическая правда

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