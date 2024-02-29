"Укрпочта" расширяет проект "Укрпочта.Аптека" на 6 прифронтовых областей

"Укрпочта" объявила о расширении пилотного проекта "Укрпочта.Аптека" на шесть прифронтовых областей: Запорожскую, Николаевскую, Харьковскую, Херсонскую, Черниговскую и всю Сумскую.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Благодаря успешному старту в Донецкой области и многочисленным обращениям из других прифронтовых областей, мы расширяем доступ к "Укрпочта. Аптека" для жителей Запорожской, Николаевской, Харьковской, Херсонской, Черниговской и всей Сумской областей", — заявил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

Цель проекта - обеспечить доступ к жизненно важным лекарствам для жителей населенных пунктов, где аптеки отсутствуют или разрушены из-за войны.

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Чтобы приобрести лекарственные средства, достаточно позвонить в контакт-центр и следовать подсказкам в голосовом меню для связи со специалистом. Сейчас есть возможность заказывать безрецептурные препараты, а также те, что доступны по программе "Доступные лекарства".

Сформированный заказ будет отправлен клиенту в ближайшее отделение по услуге "Укрпочта Экспресс". Доставка бесплатная. Как только посылка будет готова к выдаче, заказчик получит SMS-сообщение. Чтобы проверить, правильно ли укомплектован заказ, можно осмотреть посылку при вручении.

Сроки доставки составляют до трех дней между областными центрами (без учета дня отправления).

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Напомним:

Национальный почтовый оператор "Укрпочта" получил лицензии на розничную и электронную розничную торговлю лекарственными средствами и запустил пилотный проект "Укрпочта.Аптека" в двух областях.