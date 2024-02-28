"Укрпочта" имеет 2 тысячи незаполненных вакансий и перестраивает процессы, обучая женщин - СЕО

Национальный почтовый оператор "Укрпочта" имеет 2 тысячи незаполненных вакансий и перестраивает процессы, поскольку мужчин не будет хватать.

Об этом рассказал гендиректор компаний Игорь Смелянский на Business Breakfast Forbes Украина, передает Интерфакс-Украина.

"Могу сказать, что у нас сейчас две тысячи незаполненных вакансий по стране. Это моя боль... я понимаю, что дальше будет хуже", - сказал он.

По его словам, "Укрпочта" ведет борьбу за каждого человека, за каждого качественного работника и перестраивает процессы, понимая, что "мужчин не будет хватать".

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"Мы должны максимально роботизировать (производственные процессы - ЭП), а в некоторых вещах начать обучать женщин. У нас уже есть первые женщины-водители на наших передвижных отделениях, потому что мужчин недостаточно", - сказал Смелянский.

Кроме того, в результате автоматизации сортировочных центров, потребность в персонале будет снижаться.

"Уже заработал первый автоматизированный центр в Киеве. Это центр, который обрабатывает до 300 тыс. посылок в день. И если раньше нужно было много людей, то сегодня бригада из 15 человек обрабатывает до 150 тыс. посылок в сутки. И понятно, что не надо столько людей", - сказал Смелянский.

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Также гендиректор "Укрпочты" уточнил, что поскольку в период действия военного положения увольнять сотрудников нельзя, люди, которые остались по другую сторону фронта, формально остаются сотрудниками компаний.

"Формально они числятся в "Укрпочте", но мы их не учитываем среди активных сотрудников", - сказал он.

Также, на сегодняшний день 768 сотрудников "Укрпочты" мобилизованы. Двое сотрудников погибли на рабочем месте.

Потери среди мобилизованных и людей, которые не находились на рабочем месте, составляют примерно 45-50 человек.

Всего по состоянию на 28 февраля 2024 года в компании работают около 40 тыс. сотрудников.

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