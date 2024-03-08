Нацбанк в феврале оштрафовал "Укрпочту" и два банка на более чем 18 миллионов
Национальный банк в феврале наложил штрафы на два украинских банка и АО "Укрпочта" за нарушение законодательства.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Регулятор отмечает, что "Кристалбанк" и "Аккордбанк" получили штрафы в размере 400 тыс грн каждый за непредоставление достоверной информации в полном объеме по соблюдению закона о противодействии отмыванию средств, полученных преступным путем, и за нарушение валютного законодательства соответственно.
Также Нацбанк оштрафовал государственную "Укрпочту" на 17,39 млн грн за нарушение проведения надлежащего первичного финансового мониторинга.
Также национальный почтовый оператор получил письменное предостережение за нарушение по валютному надзору, а именно, неопределение во внутренних документах порядка осуществления валютных операций с учетом риск-ориентированного подхода.
Регулятор направил аналогичное предостережение "Коминбанку" - за несвоевременное и не в полном объеме представление информации о выполнении банком требований законодательства в сфере противодействия отмыванию денег, полученных нелегальным путем.
Также штрафы получили за нарушение норм законодательства еще 12 финансовых учреждений.
Экономическая правда