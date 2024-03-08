Нацбанк в феврале оштрафовал "Укрпочту" и два банка на более чем 18 миллионов

Национальный банк в феврале наложил штрафы на два украинских банка и АО "Укрпочта" за нарушение законодательства.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Регулятор отмечает, что "Кристалбанк" и "Аккордбанк" получили штрафы в размере 400 тыс грн каждый за непредоставление достоверной информации в полном объеме по соблюдению закона о противодействии отмыванию средств, полученных преступным путем, и за нарушение валютного законодательства соответственно.

Также Нацбанк оштрафовал государственную "Укрпочту" на 17,39 млн грн за нарушение проведения надлежащего первичного финансового мониторинга.

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Также национальный почтовый оператор получил письменное предостережение за нарушение по валютному надзору, а именно, неопределение во внутренних документах порядка осуществления валютных операций с учетом риск-ориентированного подхода.

Регулятор направил аналогичное предостережение "Коминбанку" - за несвоевременное и не в полном объеме представление информации о выполнении банком требований законодательства в сфере противодействия отмыванию денег, полученных нелегальным путем.

Также штрафы получили за нарушение норм законодательства еще 12 финансовых учреждений.

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Экономическая правда