"Укрпошта" стала партнером DHL Global Match: в які країни доступна відправка

укрпошта

Національний поштовий оператор "Укрпошта" домовився про партнерство з з DHL Global Match (Великобританія) у сфері транспортних послуг і перевезення поштових відправлень.

Про це повідомляє пресслужба "Укрпошти".

"Тепер надсилати за кордон ще надійніше та швидше (так, це можливо!). Особливо варто наголосити про переваги для наших експортерів, які продають у великій кількості свої товари на міжнародних маркетплейсах", - йдеться в повідомленні.

Наразі співробітництво поширюється на США, Канаду та Австралію, а в перспективі — країни Азії та інші напрямки.

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"Так українські підприємці матимуть більшу впевненість у стабільних термінах доставки, адже DHL Global Match — це глобальна компанія, яка оперує і власним флотом літаків DHL Aviation, і використовує партнерські авіалінії для виконання замовлень", - пояснили в "Укрпошті".

DHL Global Match є спеціалізованим підрозділом найбільшого у світі поштового та логістичного концерну DHL Deutsche Post.

Економічна правда

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