Сеть магазинов одежды H&M вернется в Украину уже в ноябре

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Шведская сеть магазинов одежды H&M окончательно подтвердила возобновление работы в Украине уже в ноябре этого года.

Об этом в комментарии The Village Украина рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"На этой неделе наши дипломаты в Стокгольме получили окончательное подтверждение, что украинские магазины H&M, закрытые в связи с полномасштабным вторжением России, начнут возобновлять работу уже в ноябре этого года", – говорят в МИД.

Глава ведомства подчеркнул, что возвращение международных гигантов, таких как H&M, IKEA и другие, – одна из целей украинской дипломатии сегодня и одно из самых ожидаемых решений для украинцев.

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Переговоры с ведущими международными брендами по их возвращению в Украину систематически ведутся с мая 2022 года.

"Мы поддерживаем постоянный контакт с IKEA, H&M, Inditex (Zara, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius, Pull&Bear). Как один из наиболее успешных результатов могу привести пример прошлогоднего возвращения McDonald's. Это происходит благодаря дипломатической работе и публичным кампаниям. Работа по возвращению ИКЕА активно продолжается, и я рассчитываю, что по этому направлению скоро тоже будут хорошие новости", – рассказал Кулеба.

В H&M пока не комментируют, какие именно магазины откроют первыми. Относительно товаров, которые будут представлены в Украине после открытия, представители H&M говорят, что работают над тем, чтобы предложить клиентам такой же опыт покупок, каким он был до временного закрытия магазинов.

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Напомним:

Ранее сообщалось, что ритейлер H&M Group откроет некоторые магазины в Украине в конце ноября – начале декабря этого года.

По данным источников NV Бизнес, сеть готова открыть шесть магазинов, расположенных в киевских ТРЦ Retroville, Lavina Mall, Respublika Park, Dream Town, River Mall и во львовском Victoria Gardens.

Шведская компания Hennes&Mauritz AB (H&M) открыла первый магазин в Украине в 2018 году. К началу полномасштабного вторжения сеть H&M в Украине насчитывала восемь торговых точек: пять – в Киеве, по одной – в Одессе, Харькове и Львове.