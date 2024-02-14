Израиль открыл рынок для украинских производителей кормовой муки и жиров 

Украинские производители смогут экспортировать кормовую муку и кормовые жиры в Израиль, соответствующие сертификаты согласовали компетентные органы двух стран.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Отмечается, что Украина и Израиль согласовали ветеринарный сертификат для сопровождения муки из птицы/перья/рыбной муки и ветеринарный сертификат для сопровождения масел и жиров для кормления животных.

Открытие рынков стало возможным благодаря совместной работе специалистов Госпродпотребслужбы и дипломатов МИД Украины.

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По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, в рамках украинской платформы Nazovni с января 2023 по февраль 2024 года было обработано 84 заявки экспортеров на выход на израильский рынок.

"Сейчас прорабатываются 220 направлений по открытию рынков иностранных государств по товарным позициям: мясо, молочная продукция, рыбная продукция, продукты пчеловодства и другие", - подчеркнул Председатель Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук.

Напомним:

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Госпродпотребслужба в сотрудничестве с МИД согласовала с Министерством сельского хозяйства и развития села Албаних форму международного ветеринарного сертификата для термически обработанных молочных продуктов, предназначенных для потребления человеком.