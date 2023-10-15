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МИД работает над возвращением Ikea, H&M и Zara в Украину - Кулеба

Воскресенье, 15 октября 2023, 18:00 - Европейская правда

Министерство иностранных дел работает над тем, чтобы вернуть в Украину IKEA, H&M и Zara и другие бренды.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью Наталье Мосийчук рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба.

В частности, он вспомнил, что сеть заведений быстрого питания удалось вернуть в Украину после его телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Кулеба подчеркнул, что McDonald's в Украине – это сигнал инвесторам, что здесь можно работать.

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"Я считаю, что чем больше здесь будет международного бизнеса работать, тем больше уверенности в победе это будет добавлять", – отметил он.

Ранее сообщалось, что шведский fashion-ритейлер H&M планирует начать постепенное возобновление работы в Украине с ноября 2023 года.

По данным СМИ, H&M Group откроет некоторые магазины в Украине в конце ноября – начале декабря этого года.

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Европейская правда.

МИД IKEA компании
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