Энергетики вернули свет жителям Одесской области после ночных атак россиян
Четверг, 2 мая 2024, 12:43 -
Энергетики ДТЭК вернули свет для 2 161 семей в Одесской области после ночных атак россиян.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
Ночные обстрелы российских оккупантов повредили линии электропередач в Одесской области. Из-за этого часть жителей области осталась без электричества. По состоянию на сейчас все потребители снова со светом.
Напомним:
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На утро без света 410 населенных пунктов, из-за боевых действий есть новые обесточивания в 5 областях.
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