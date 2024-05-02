Энергетики вернули свет жителям Одесской области после ночных атак россиян

Энергетики ДТЭК вернули свет для 2 161 семей в Одесской области после ночных атак россиян.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

Ночные обстрелы российских оккупантов повредили линии электропередач в Одесской области. Из-за этого часть жителей области осталась без электричества. По состоянию на сейчас все потребители снова со светом.

Напомним:

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На утро без света 410 населенных пунктов, из-за боевых действий есть новые обесточивания в 5 областях.