Только с новыми вагонами: УЗ назначила дополнительные рейсы в Киев и Львов

фото: уз

"Укрзализныця" объявила о назначении дополнительных рейсов между Киевом, Львовом и Ивано-Франковском, которые будут состоять исключительно из новых вагонов.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Telegram.

Так, поезд №195/196 Киев - Львов - Ивано-Франковск будет отправляться из Киева 16 и 18 февраля в 07:37, будет стоять во Львове 14:46-15:06, прибытие в Ивано-Франковск в 18:18.

Обратно отправление из Ивано-Франковска 16 и 18 февраля в 19:25, Львова 21:54-23:05, прибытие в Киев на следующий день в 06:19.

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Из Львова в Киев 16 и 18 февраля отправится в свой рейс поезд №192/191 Львов - Киев, который будет отправляться из Львова в 11:55 и прибывать в столицу в 22:09.

"Билеты на рейсы будут доступны для приобретения в приложении УЗ, чат-ботах, на сайте и в кассах вокзалов", - добавили в компании.

Экономическая правда

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