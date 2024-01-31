В УЗ начинает работу антикоррупционный офис

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"Укрзализныця" объявила о начале работы в компании антикоррупционного офиса. Среди его основных задач - построение эффективной внутренней антикоррупционной системы по примеру лучших мировых практик.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Руководителем антикоррупционного офиса назначили Юлию Азарину - уполномоченную по антикоррупционной деятельности АО "Укрзализныця".

"На первом этапе мы будем работать, прежде всего, над приведением внутренних процедур общества в соответствие с требованиями антикоррупционного законодательства и лучших мировых практик, а также над совершенствованием политик компании в сфере добропорядочности", - заявила Азарина.

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Отмечается, что офис будет рассматривать сообщения обличителей о нарушении требований антикоррупционного законодательства и осуществлять полномочия в сфере их защиты.

А также - заниматься антикоррупционными проверками и расследованиями, предотвращать конфликт интересов и нарушение других антикоррупционных ограничений. Также среди задач антикоррупционного офиса - сотрудничество с основными стейкхолдерами, в частности общественным сектором, который занимается антикоррупционной деятельностью.

Экномоичная правда

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