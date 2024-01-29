УЗ отчиталась о ремонте железнодорожных путей в прошлом году: объемы выросли на 20%

фото: уз

"Укрзализныця" в 2023 году обновила различными видами ремонта 1308,3 км путей - это на 19,6% больше, чем в 2022 году.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, капитальным ремонтом восстановили 495,6 км путей - на 5,7% больше, чем в 2022 году.

"Средним ремонтом в 2023 году было восстановлено 812,7 км пути, что на 30% больше, чем в 2022 году. Кроме того, в прошлом году был проведен капитальный ремонт 284 комплектов стрелочных переводов. Средним ремонтом обновлено 690 комплектов стрелочных переводов.

Реклама:

Также "Укрзализныця" в 2023 году восстановила 6,6 км путей и 30 искусственных сооружений, поврежденных в результате боевых действий", - говорится в сообщении.

В планах компании на 2024 год - обновить различными видами ремонтами 1197,5 км путей.

Кроме этого, УЗ активно ремонтировала объекты электроснабжения железной дороги. ⠀

Реклама:

"В 2023 году выполнен текущий ремонт почти 8000 км контактной сети на главных путях станций и перегонах.

На контактной сети заменено 217 км изношенного контактного провода, 141 км коррозированного несущего троса, 697 дефектных и старотипных опор контактной сети, 12,2 тыс изоляторов контактной подвески устаревших типов на полимерные, 69 секционных изоляторов, модернизировано 173 воздушные стрелки", - добавили в компании.

На тяговых подстанциях капитально отремонтировали 18 трансформаторов, заменен 31 трансформатор тока и напряжения.

Напомним:

"Укрзализныця" в 2023 году построила на собственных мощностях 528 грузовых вагонов - это рекорд за последние 5 лет. В частности, было изготовлено 427 фитинговых платформ.

Экономическая правда