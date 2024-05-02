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Выплата пенсий пенсионерам-ВПЛ, не прошедшим идентификацию, возобновляется после ее прохождения – Минсоцполитики

Четверг, 2 мая 2024, 12:45 - Анастасия Дячкина

В марте завершился срок выплаты пенсии пенсионерам, ставшим внутренне перемещенными лицами до полномасштабного вторжения РФ и не прошедших идентификацию до 31 марта. Выплаты на карты возобновятся только после ее прохождения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

"В марте срок выплаты пенсии без прохождения идентификации – завершился. Части пенсионеров, которые не вышли на связь с Пенсионным фондом в течение 9 месяцев (с 1 июля 2023 года по 31 марта 2024 года), – пенсионные выплаты продолжают начисляться, но временно, до момента прохождения идентификации, не перечисляются на банковские карты", – отметили в Минсоцполитики.

Там подчеркнули, что идентификацию можно пройти и сейчас. После этого выплата пенсии будет продлена. Пенсия будет выплачиваться с учетом средств за все месяцы, за которые человек не получал ее из-за непройденной идентификации.

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Если пенсионер из числа ВПЛ прошел идентификацию, но не получил пенсию в апреле, – выплаты возобновят в ближайший период, после поступления в Пенсионный фонд информации об установлении личности.

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Напомним:

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Пенсионный фонд Украины направил на социальные выплаты в марте 2024 года 70,7 млрд грн.

пенсии Минсоцполитики
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