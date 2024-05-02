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Уничтожено заказов на 3 миллиона: "Новая почта" поделилась последствиями удара РФ

Четверг, 2 мая 2024, 11:35 - Артур Крыжный
 
Нова пошта

В результате российского удара по депо и отделению "Новой почты" в Одессе было уничтожено 15,5 тонн заказов на почти 3 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба "Новой почты".

"В депо и отделении вместе было 904 отправления на почти 3 млн грн", - говорится в сообщении.

 
Нова пошта

Российской ракетой было уничтожено 15,5 тонн заказов из интернет-магазинов с одеждой, техникой, детскими игрушками, вкусностями для домашних любимцев, лекарствами и посылками.

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Напомним:

В результате атаки РФ по сортировочному депо и отделению "Новой почты" в Одессе пострадавших работников нет, а компания компенсирует клиентам оценочную стоимость посылок.

Вечером 1 мая российская армия атаковала баллистическими ракетами Одессу, известно о 13 пострадавших.

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Новая почта война Одесса
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