Из-за боевых действий есть новые обесточивания в 5 областях: без света более 400 населенных пунктов

На утро без света 410 населенных пунктов, из-за боевых действий есть новые обесточивания в 5 областях.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"На утро обесточены 410 населенных пунктов. Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Харьковской, Херсонской областях", - говорится в сообщении.

Кроме того, в энергосистеме в отдельные вечерние часы максимального потребления сохраняется дефицит электроэнергии.

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"В течение суток ограничения потребления действуют на Харьковщине. На утро там обесточены более 200 тысяч бытовых потребителей. Также круглосуточно ограничено потребление для промышленности на Криворожье", - добавили в пресс-службе.

Экономическая правда.