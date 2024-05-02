Из-за боевых действий есть новые обесточивания в 5 областях: без света более 400 населенных пунктов
Четверг, 2 мая 2024, 12:21 -
На утро без света 410 населенных пунктов, из-за боевых действий есть новые обесточивания в 5 областях.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
"На утро обесточены 410 населенных пунктов. Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Харьковской, Херсонской областях", - говорится в сообщении.
Кроме того, в энергосистеме в отдельные вечерние часы максимального потребления сохраняется дефицит электроэнергии.
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"В течение суток ограничения потребления действуют на Харьковщине. На утро там обесточены более 200 тысяч бытовых потребителей. Также круглосуточно ограничено потребление для промышленности на Криворожье", - добавили в пресс-службе.
Экономическая правда.
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