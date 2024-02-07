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После обстрелов в Харькове обесточены около 1000 потребителей

Среда, 7 февраля 2024, 09:57 - Экономическая правда

В результате утреннего обстрела в Харькове остаются обесточенными около 1000 потребителей.

Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики. 

Как отмечают, после обстрела были повреждены электросети, которые питали около 1000 потребителей. Они остались без света. 

В Минэнерго обещают заживить людей "в течение дня".

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Также в Николаеве после обстрела без света осталось около 220 бытовых потребителей.

Напомним:

В Киеве в результате ракетной атаки РФ без света часть потребителей в Днепровском и Деснянском районах - всего 19,4 тысячи абонентов. В ДТЭК обещают запитать дома по резервным источникам питания в течение 3-4 часов.

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В результате российской атаки обломками ракеты в Киеве повреждены две высоковольтные линии, часть потребителей на левом берегу пока без электроэнергии.

Харков электроэнергия война
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