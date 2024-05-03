Во время восстановления Бородянки в Киевской области "исчезли" 20 миллионов - Госаудитслужба

Специалисты Государственной аудиторской службы во время ревизии Бородянского поселкового совета выявили нарушения на 19,8 млн грн при использовании средств, выделенных на восстановление поселка.

Об этом сообщает пресс-служба Госаудитслужбы.

Отмечается, что основная часть нарушений на сумму 14 млн грн - отсутствие металлопластиковых окон, которые должен был установить поселковый совет в рамках восстановления региона.

"К тому же работы по восстановлению окон и дверей проводились по ценам, превышающим рыночные. Такие нарушения привели к неэффективному использованию бюджетных средств на сумму 5,2 млн грн", - говорится в сообщении.

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Также согласно чек-листам по программе "еВідновлення", на ремонт поврежденных домов была предоставлена денежная помощь на сумму 2,6 млн грн. Однако аудиторы выяснили, что такая же сумма, по счетам, была потрачена на те же работы, что привело к их фактическому удвоению.

В Госаудитслужбе объясняют, что подобный подход неэффективного использования государственных средств становится причиной того, что отдельные лица получают двойное финансирование за счет других налогоплательщиков.

Добавляется, что информация о выявленных нарушениях была передана в Офис Генерального прокурора для привлечения виновных к уголовной ответственности.

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Напомним:

Специалисты Государственной аудиторской службы в рамках уголовного производства по фактам уклонения от уплаты налогов обнаружили схему вывода из АБ "Банк Сич" этой 119 млн гривен.