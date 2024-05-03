USAID выделяет более 250 миллионов долларов для поддержки украинских аграриев

Агентство США по международному развитию начало новую программу USAID Harvest по поддержке украинских производителей зерна и масличных, чтобы они расширили свой экспорт - речь идет о более 250 млн долл в восстановление и расширение аграрного сектора.

Об этом сообщает Министерство аграрной политики Украины.

По словам заместителя министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Дениса Башлыка, поддержка, в частности, будет направлена на малых производителей зерна и масличных, чтобы расширить рынки их экспорта.

Заместитель администратора USAID Изобель Коулман подчеркнула, что Агентство меняет свой фокус на будущие потребности сельского хозяйства Украины и будет поддерживать диверсификацию ее экспорта и производство продуктов с высокой добавленной стоимостью.

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Коулман добавила, что программа USAID Harvest имеет целью усилить аграрный экспорт на 1,5 млрд долл и привлечь дополнительные 500 млн долл частных инвестиций.

Экономическая правда