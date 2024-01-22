На "Харьковоблэнерго" уничтожена часть оборудования из-за обстрелов РФ – Минэнерго

В результате обстрела российских агрессоров произошел пожар на производственном объекте АО "Харьковоблэнерго".

Об этом 22 января сообщает Министерство энергетики.

По данным Минэнерго, работники предприятия не пострадали, но уничтожено оборудование.

"В результате вражеского обстрела произошел пожар на производственном объекте АО "Харьковоблэнерго", уничтожено оборудование, работники не пострадали", - говорится в сообщении.

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Графики отключений электроэнергии не применяются.

Минэнерго также добавило, что вследствие обстрелов, в частности, в Харьковской области остается без света почти 16 тыс. точек учета, в Херсонской – 26 тыс. точек учета, в самом Херсоне – 4,3 тыс. потребителей, в Донецкой – 73 населенных пункта.

Напоминаем:

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В декабре 2023 года в результате вражеского массированного ракетного удара, нанесенного по Харькову в ночь на пятницу, было существенно повреждено здание распределительного пункта облэнерго.