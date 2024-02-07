Після обстрілів у Харкові знеструмлено близько 1000 споживачів

Внаслідок ранкового обстрілу в Харкові залишаються знеструмленими близько 1000 споживачів.

Про це повідомляє пресслужба міністерства енергетики.

Як зазначають, після обстрілу були пошкоджені електромережі, які живили близько 1000 споживачів. Вони залишились без світла.

ВМіненерго обіцяють заживити людей "впродовж дня".

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Також у Миколаєві після обстрілу без світла залишилося близько 220 побутових споживачів.

Нагадаємо:

У Києві внаслідок ракетної атаки РФ без світла частина споживачів у Дніпровському та Деснянському районах – загалом 19,4 тисячі абонентів. У ДТЕК обіцяють заживити будинки за резервними джерелами живлення протягом 3-4 годин.

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Унаслідок російської атаки уламками ракети в Києві пошкоджені дві високовольтні лінії, частина споживачів на лівому березі наразі без електроенергії.