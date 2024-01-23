"Нафтогаз" о попадании в газопровод в Харькове: самое масштабное с начала зимы

В результате вражеского обстрела Харькова 23 января, газопровод среднего давления на территории города получил повреждения, которых не было с начала этой зимы.

Об этом сообщают в "Нафтогазе Украины".

"23 января, попали в газопровод среднего давления на территории Харькова. В течение этой зимы аналогичных по масштабу попаданий по газораспределительной сфере в городе не было", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Газсети" ликвидировали аварию на харьковском газопроводе.

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Однако доставка газа в дома харьковчан восстановят после устранения всех последствий российской атаки и проведения ремонтных работ.

"Аварийно-диспетчерские бригады "Газсети" сразу начали ликвидацию аварии. Работы на объекте будут продолжаться до полной ликвидации последствий, возгорание остановили", - отметили в "Нафтогазе".

По сообщению Министерства энергетики, для стабилизации давления в газопроводе перекрыта его часть. От газоснабжения отключены 12 домов.

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Погибших и пострадавших среди работников нет.

Кроме того, в Харькове из-за вражеского удара без света почти 11 тысяч потребителей. Повреждено оборудование оператора системы распределения электроэнергии - трансформаторные подстанции, распределительный пункт и кабельные линии.

В результате обстрелов есть отключенные потребители в населенных пунктах Харьковской области.

Продолжаются работы по восстановлению.