Правительство распределило 5 миллиардов прибыли "Укрзализныци"

Кабмин утвердил распределение 5 миллиардов гривен чистой прибыли АО "Укрзализныця" за 2023 год и размер годовых дивидендов.

Об этом говорится в распоряжении правительства.

Отмечается, что более 1,51 млрд грн направили на выплату дивидендов в государственный бюджет. Еще более 2,52 млрд грн - на финансирование капитальных инвестиций, утвержденных в консолидированном финансовом плане на 2024 год, в частности реконструкцию критической железнодорожной инфраструктуры и обновление подвижного состава.

На финансирование перевозки бетонных и железобетонных конструкций для строительства военных инженерно-технических и фортификационных сооружений правительство перечислило более 1 млрд грн.

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Среди ключевых факторов, положительно повлиявших на финансовые результаты УЗ, в компании назвали:

доход от пассажирских перевозок, который увеличился благодаря увеличению пассажирооборота на 11% (+1,42 млрд грн);

уменьшение расходов на материалы и ремонты благодаря мерам по экономии, в частности использованию старых материалов (+4,81 млрд грн);

более стабильный, чем ожидали изначально, курс гривны (+4,53 млрд грн);

восстановление полезности активов на деоккупированных территориях (+1,88 млрд грн).

Напомним:

АО "Укрзализныця" по итогам прошлого года получила 5 миллиардов гривен чистой прибыли, также компания получила прибыль в январе-марте этого года.

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