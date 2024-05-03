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ФГИУ за неделю привлек на приватизационных аукционах почти 18 миллионов

Пятница, 3 мая 2024, 19:50 - Алексей Павлыш

Фонд госимущества по итогам онлайн-аукционов по приватизации на этой неделе привлек в бюджет 17,6 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

"С 29 апреля по 3 мая команда Фонда провела 8 успешных онлайн-аукционов по приватизации госимущества в системе Prozorro.Продажи. Общая сумма ценовых предложений - 17,6 млн гривен, рост цены активов в 40,3 раза. За право собственности на объекты соревновался 31 участник, что в среднем составляет 3,8 потенциальных инвесторов", - говорится в сообщении Фонда.

При этом самым успешным лотом недели стал единый имущественный комплекс ГП "Львовский государственный институт проектирования коммунального строительства "Львовдипрокоммунстрой". За право собственности на объект соревновались 7 участников, рост цены произошел почти в 59 раз.

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Стоимость объекта выросла с общей стартовой цены 255,2 тыс грн до победной в 15 млн грн.

Сообщается, что на следующей неделе ФГИУ проведет 16 приватизационных аукционов.

Экономическая правда

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