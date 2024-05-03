НБУ запретил ломбардам принимать дроны и тепловизоры

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Национальный банк Украины (НБУ) запретил банкам и небанковским финансовым учреждениям принимать в залог по кредитам физических лиц дроны, тепловизоры и другие подобные товары двойного использования.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Соответствующие изменения утверждены постановлениями правления НБУ №51 и №53 от 2 мая, которые вступают в силу с 4 мая.

Речь идет о товарах, которые могут быть использованы в военных целях и включены в Единый список товаров двойного использования в приложении к Порядку осуществления государственного контроля за международными передачами товаров двойного использования, утвержденного постановлением Кабмина от 28 января 2004 года № 86 (с изменениями).

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В этот список, в частности, входят: беспилотные летательные аппараты (БПЛА), приборы ночного видения, тепловизоры и тому подобное.

Запрет вводится во исполнение решения СНБО от 20 апреля 2024 года "О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет".

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Экономическая правда