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Последствия российской атаки: часть Харькова обесточена

Вторник, 23 января 2024, 09:28 - Анастасия Дячкина
 
фото: гсчс

В результате вражеской российской атаки 23 января часть Харькова осталась без света, воды и отопления.

Об этом мэр города Игорь Терехов заявил в эфире марафона "Единые новости".

"Обесточены некоторые части Харькова. Это касается электроснабжения, водо- и теплоснабжения"

Он добавил, что все коммунальные предприятия работают над восстановлением.

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По словам Терехова, в Харькове сейчас разворачивают пунки обогрева, также есть места в общежитиях, где могут разместить всех желающих.

Напомним: 

По предварительным данным, около 4:00 и 7:20 утра вторника РФ нанесла удары по Киевскому и Салтовскому районам Харькова ракетами Х-22, по состоянию на 9.10 известно о трех погибших и 28 раненых.

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Харков война энергетика
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