Производители дронов смогут получать гранты от государства на льготных условиях – Минэкономики

Предприятия, которые производят дроны, смогут получать грант от государства в размере 80% стоимости представленного проекта. Льготный режим предоставления грантов таким производителям будет действовать на всей контролируемой территории Украины.

Такое решение одобрило правительство на заседании 3 мая, сообщает Министерство экономики.

"Грантовые программы, которые реализует правительство, в частности грантовая программа для перерабатывающих предприятий - чрезвычайно важная составляющая экономической политики "Сделано в Украине".

Условия, созданные решением правительства для производителей дронов, будут способствовать развитию этого высокотехнологичного направления во всех регионах страны. Это новые рабочие места, налоги в бюджеты всех уровней. В конце концов, увеличение спроса на квалифицированные инженерно-технические, IТ-кадры будет стимулировать молодежь учиться соответствующим профессиям. И это очень важно для будущего экономики страны", - заявила заместитель министра экономики Надежда Бегун.

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Согласно решению, грантовые средства производители дронов смогут направить на приобретение, доставку, монтаж оборудования. А собственные средства в рамках стоимости проекта - в частности, и на пополнение оборотного капитала.

По условиям грантовой программы на переработку, получатель должен создать определенное количество рабочих мест, в зависимости от суммы гранта.

"До нынешнего решения правительства льготными условиями получения грантов, согласно которым государство финансировало до 80% стоимости проекта, а производитель из собственных средств финансировал остальные, могли воспользоваться только предприятия на деоккупированных территориях.

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Кроме того, решение содержит другие изменения. Так, предусмотрено, что льготные условия предоставления грантов на переработку для предприятий Киевской области будут действовать до конца 2024 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас существует большой спрос среди предприятий региона на участие в грантовых программах.

Также правительство усилило контроль над выполнением получателями грантов условий договора. В частности, бизнес, который не создал в определенный срок обусловленное договором количество рабочих мест, должен вернуть государству пропорциональную сумму от объема гранта в 30-дневный срок с момента выявления нарушения.

Экономическая правда