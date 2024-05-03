Производители дронов смогут получать гранты от государства на льготных условиях – Минэкономики
Предприятия, которые производят дроны, смогут получать грант от государства в размере 80% стоимости представленного проекта. Льготный режим предоставления грантов таким производителям будет действовать на всей контролируемой территории Украины.
Такое решение одобрило правительство на заседании 3 мая, сообщает Министерство экономики.
"Грантовые программы, которые реализует правительство, в частности грантовая программа для перерабатывающих предприятий - чрезвычайно важная составляющая экономической политики "Сделано в Украине".
Условия, созданные решением правительства для производителей дронов, будут способствовать развитию этого высокотехнологичного направления во всех регионах страны. Это новые рабочие места, налоги в бюджеты всех уровней. В конце концов, увеличение спроса на квалифицированные инженерно-технические, IТ-кадры будет стимулировать молодежь учиться соответствующим профессиям. И это очень важно для будущего экономики страны", - заявила заместитель министра экономики Надежда Бегун.
Согласно решению, грантовые средства производители дронов смогут направить на приобретение, доставку, монтаж оборудования. А собственные средства в рамках стоимости проекта - в частности, и на пополнение оборотного капитала.
По условиям грантовой программы на переработку, получатель должен создать определенное количество рабочих мест, в зависимости от суммы гранта.
"До нынешнего решения правительства льготными условиями получения грантов, согласно которым государство финансировало до 80% стоимости проекта, а производитель из собственных средств финансировал остальные, могли воспользоваться только предприятия на деоккупированных территориях.
Кроме того, решение содержит другие изменения. Так, предусмотрено, что льготные условия предоставления грантов на переработку для предприятий Киевской области будут действовать до конца 2024 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас существует большой спрос среди предприятий региона на участие в грантовых программах.
Также правительство усилило контроль над выполнением получателями грантов условий договора. В частности, бизнес, который не создал в определенный срок обусловленное договором количество рабочих мест, должен вернуть государству пропорциональную сумму от объема гранта в 30-дневный срок с момента выявления нарушения.
Экономическая правда