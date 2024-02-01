Комитет Рады согласовал законопроект о ликвидации игорного регулятора и автоматизации выдачи лицензий

фото: КРАИЛ

Комитет Верховной Рады по финансам налоговой и таможенной политики поддержал законопроект № 9256, который предусматривает ликвидацию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) и автоматизацию выдачи игорной лицензии в сфере азартных игр.

Об этом сообщил в Telegram вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Теперь законопроект № 9256 ожидает первого чтения, надеюсь на поддержку народных депутатов и в сессионном зале.

Это важный антикоррупционный законопроект. Если его примут, из процесса выдачи лицензий уберут человеческий фактор - все будет автоматически и по четким критериям", - написал министр.

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Напоминаем:

Сообщалось, что Минцифры предлагает Верховной Раде ликвидировать Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) и автоматизировать выдачу игорной лицензии - правительство поддержало соответствующий законопроект, и оно отправляется на рассмотрение в парламент.

Председатель Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Иван Рудый раскритиковал идею ликвидировать его ведомство, заявив, что предложенные изменения – "это, по сути, действующие нормы законодательства".

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В Министерстве цифровой трансформации надеются, что Верховная Рада ускорит рассмотрение предложенного ими законопроекта о ликвидации Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).

Экономическая правда