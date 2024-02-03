В Кривом Роге вводят графики аварийных отключений электроэнергии

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Энергетики Кривого Рога вводят графики аварийных отключений по алгоритму, который был в прошлом году во время блэкаутов.

Про это заявил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram

"Через 10 мин остановится скоростной трамвай. Часть больниц, вода, тепло (там, где это возможно) переходят на генераторы.Будут веерные перебои с электроэнергией и связью", - заявил председатель Совета обороны.

Вилкул напомнил людям, что в городе работают 213 "Пунктов несокрушимости", где есть электричество, тепло и все необходимое.

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Напомним:

По состоянию на 07.00 обесточены 7500 абонентов в Металлургическом районе Кривого Рога. Также без электроснабжения осталось две котельные.

Украинская правда

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