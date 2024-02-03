В Кривом Роге вводят графики аварийных отключений электроэнергии
Суббота, 3 февраля 2024, 10:00 -
Энергетики Кривого Рога вводят графики аварийных отключений по алгоритму, который был в прошлом году во время блэкаутов.
Про это заявил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram
"Через 10 мин остановится скоростной трамвай. Часть больниц, вода, тепло (там, где это возможно) переходят на генераторы.Будут веерные перебои с электроэнергией и связью", - заявил председатель Совета обороны.
Вилкул напомнил людям, что в городе работают 213 "Пунктов несокрушимости", где есть электричество, тепло и все необходимое.
Реклама:
Напомним:
По состоянию на 07.00 обесточены 7500 абонентов в Металлургическом районе Кривого Рога. Также без электроснабжения осталось две котельные.
Реклама:
Реклама: