У Кривому Розі вводять графіки аварійних відключень електроенергії
Субота, 3 лютого 2024, 10:00 -
Енергетики Кривого Рогу вводять графіки аварійних відключень за алгоритмом, що був минулого року під час блекаутів.
Про це заявив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram.
"Через 10 хв зупиниться швидкісний трамвай. Частина лікарень, вода, тепло (там, де це можливо) переходять на генератори. Будуть віялові перебої з електроенергією та зв'язком", - зазначив голова Ради оборони.
Вілкул нагадав людям, що у місті працюють 213 "Пунктів незламності", де є електрика, тепло та все необхідне.
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Нагадаємо:
Станом на 07.00 знеструмлено 7500 абонентів у Металургійному районі Кривого Рогу. Також без електропостачання залишилося дві котельні.
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