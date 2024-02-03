У Кривому Розі вводять графіки аварійних відключень електроенергії

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Енергетики Кривого Рогу вводять графіки аварійних відключень за алгоритмом, що був минулого року під час блекаутів.

Про це заявив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram.

"Через 10 хв зупиниться швидкісний трамвай. Частина лікарень, вода, тепло (там, де це можливо) переходять на генератори. Будуть віялові перебої з електроенергією та зв'язком", - зазначив голова Ради оборони.

Вілкул нагадав людям, що у місті працюють 213 "Пунктів незламності", де є електрика, тепло та все необхідне.

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Нагадаємо:

Станом на 07.00 знеструмлено 7500 абонентів у Металургійному районі Кривого Рогу. Також без електропостачання залишилося дві котельні.

Українська правда

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