Никаких обсуждений о повышении тарифа на электроэнергию не ведется – Галущенко

Герман Галущенко getty images

Никаких обсуждений и дискуссий относительно повышения тарифа на электроэнергию во время отопительного сезона или после его завершения не проводится.

Об этом во время брифинга в Харькове заявил министр энергетики Герман Галущенко, пишет "Укринформ".

"Мы не планируем повышать тарифы. Это раз. До окончания отопительного сезона у нас действует постановление, то есть до 1 мая. Более того, на сегодня никаких дискуссий, драфтов, обсуждения поднятия тарифа после окончания отопительного сезона нет", - отметил министр.

По его словам, "есть много желающих манипулировать" на чувствительном вопросе тарифов. Он призвал обращаться только к официальным источникам информации.

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"Когда мы планировали поднятие тарифов, в прошлом году, я об этом говорил, что мы планируем, потому что нам это было критически нужно для выживания системы. То есть мы всегда все объясняем. Утром все проснулись с новым тарифом - такого точно не будет", - пообещал Галущенко.

Напомним:

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин не планирует повышать тариф на электричество для населения этой зимой.

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Ранее народный депутат, член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк заявил, что тариф на электроэнергию для населения может вырасти вдвое, и что он может составлять чуть меньше 6 грн за кВт-ч.

Экономическая правда