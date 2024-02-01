Вражеские обстрелы обесточили 70 тысяч потребителей в Херсоне и 8 населенных пунктов области

По состоянию на утро 1 февраля из-за ночных обстрелов обесточены потребители в Херсоне и Херсонской области.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Ночью российские массированные обстрелы нанесли значительные повреждения оборудованию "Херсоноблэнерго". В Херсоне обесточены более 69 тысяч потребителей и продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Также после ночных обстрелов по области обесточены 8 населенных пунктов - более 3,8 тыс. потребителей.

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Новые повреждения из-за обстрелов зафиксировали в сетях Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Харьковской областей.

"В целом из-за боевых действий и по другим причинам на утро без света остаются 359 населенных пунктов. По технологическим причинам есть обесточивание в Днепропетровской и Сумской областях", - добавили в компании.

В то же время электроэнергии, производимой электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей. Возникновение дефицита в энергосистеме не прогнозируется.

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В течение суток на тепловых электростанциях в аварийный и текущий ремонт вышли 3 энергоблока.

Импорт электроэнергии осуществляется в утренние и вечерние часы из Польши и в вечерние из Словакии.

Экономическая правда