"єВідновлення": в каких областях украинцы чаще всего используют жилищные сертификаты

Украинцы чаще всего использовали жилищные сертификаты по программе "єВідновлення" в Киевской и Харьковской областях. Во второй паре лидеров – Николаевская и Черниговская области.

Об этом сообщила председатель Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк.

Жители четверки областей приобрели в обмен на сертификаты 650 новых домов на общую сумму в 1,7 млрд грн. Для сравнения, совокупно по Украине потрачено на покупку нового жилья за счет сертификатов 940 новых помещений на 2 млрд грн.

Где использовали сертификаты:

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121 жилищный сертификат на общую сумму в 178 млн грн использовали в Харьковской области;

86 жилищных сертификатов на общую сумму в 89 млн грн использовали в Николаевской области;

60 сертификатов на сумму в 83 млн грн использовали на новое жилье на Черниговщине.

"Бесспорный лидер – Киевщина. Она идет со значительным отрывом от других областей, поскольку здесь на новые дома украинцы обменяли 380 сертификатов "єВідновлення" на общую сумму в 1 млрд грн", – пояснила Шуляк.

Народная депутат также напомнила, что использовать жилищный сертификат можно для обмена не только на квартиру, но и на приобретение частного дома на первичном и вторичном рынках.

Впрочем, больше всего украинцы выбирают именно вторичку – на такое жилье обменяли 92% сертификатов "єВідновлення".

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Исправить это в ближайшем будущем позволит сочетание программ "єВідновлення" и средств программы "єОселяі". Такую возможность уже официально предусмотрели, подчеркнула Шуляк.

Напомним:

В "Дії" объявили о запуске нового этапа программы "єВідновлення" – теперь владельцы земельных участков могут построить новый дом на своем участке.