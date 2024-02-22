Сертификат "єВідновлення" можно будет использовать в программе ипотеки "єОселя"

Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект № 10208: теперь украинцы, которые из-за войны потеряли жилье, смогут использовать сертификат "еВідновлення" для покупки дома по программе "еОселя".

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

"Например, вы получили жилищный сертификат еВідновлення за уничтоженное жилье на 2 миллиона гривен. Однако квартира, которую хотите приобрести, дороже и стоит 3 миллиона.

Раньше в таком случае нужно было сразу доплатить из собственных средств или выбрать более дешевое жилье. Теперь можно часть суммы сделки покрыть сертификатом еВідновлення, а на остальное взять кредит по государственной программе еОселя", - пояснил министр.

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Кредитная ставка для военных-контрактников, силовиков, учителей, медиков и ученых составляет 3%, для участников боевых действий, ветеранов, переселенцев и всех, кто не имеет собственного жилья - 7%, напомнил он.

"Жилищный сертификат єВідновлення можно будет использовать для приобретения жилья в сочетании с государственной программой льготной ипотеки єОселя.

Это означает, что по закону, при покупке жилья часть суммы сделки можно покрыть сертификатом єВідновлення, а на остальные взять кредит по государственной программе єОселя. Для окончательной имплементации уже разрабатываются соответствующие механизмы взаимодействия", - добавили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры.

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"Более 800 украинских семей уже приобрели новые дома на замену утраченных из-за агрессии России именно благодаря жилищным сертификатам", - заявил вице-премьер по восстановлению Украины Александр Кубраков.

Отмечается, что большинство сделок - 92%, касаются приобретения жилья на вторичном рынке. Речь идет как о квартирах, так и о частных домах. Общая сумма использованных сертификатов - 1,8 млрд гривен. В целом же пока было сформировано 3368 жилищных сертификатов на сумму в 6 млрд гривен.

Экономическая правда