Программу "єВідновлення" расширили: теперь можно отстроиться на собственном участке
В "Дії" объявили о запуске нового этапа программы "єВідновлення" - теперь владельцы земельных участков могут возвести новый дом на своем участке.
Об этом сообщает пресс-служба "Дії".
Отмечается, что алгоритм подачи заявления неизменен. Для этого необходимо обновить "Дію", затем открыть приложение - выбрать раздел "єВідновлення" - заявления о выплате - выбрать тип компенсации - денежная выплата.
Далее надо ожидать 30 дней, пока комиссия органа местного самоуправления учтет характеристики разрушенного дома и определит сумму компенсации.
"Прекратите право собственности на уничтоженный объект и подайте уведомление о начале строительных работ. Только после этого можно будет подать заявление о непосредственном зачислении денег на карту", - говорится в сообщении.
Полученные средства можно потратить только на строительные материалы или услуги в компаниях-участниках программы. Детали - по ссылке.
Компенсация поступит двумя траншами по 50%, между ними нужно подать промежуточный отчет.
"Если вы не единственный владелец уничтоженного дома, подавайте одно общее заявление или несколько отдельных. Каждый совладелец получит индивидуальную компенсацию в соответствии со своей долей", - пояснили также в "Дії".
Напомним:
По программе "єВідновлення" владельцы поврежденного российскими обстрелами жилья потратили на ремонты уже более 1 млрд грн.
Экономическая правда