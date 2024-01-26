Программу "єВідновлення" расширили: теперь можно отстроиться на собственном участке

фото: дія

В "Дії" объявили о запуске нового этапа программы "єВідновлення" - теперь владельцы земельных участков могут возвести новый дом на своем участке.

Об этом сообщает пресс-служба "Дії".

Отмечается, что алгоритм подачи заявления неизменен. Для этого необходимо обновить "Дію", затем открыть приложение - выбрать раздел "єВідновлення" - заявления о выплате - выбрать тип компенсации - денежная выплата.

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Далее надо ожидать 30 дней, пока комиссия органа местного самоуправления учтет характеристики разрушенного дома и определит сумму компенсации.

"Прекратите право собственности на уничтоженный объект и подайте уведомление о начале строительных работ. Только после этого можно будет подать заявление о непосредственном зачислении денег на карту", - говорится в сообщении.

Полученные средства можно потратить только на строительные материалы или услуги в компаниях-участниках программы. Детали - по ссылке.

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Компенсация поступит двумя траншами по 50%, между ними нужно подать промежуточный отчет.

"Если вы не единственный владелец уничтоженного дома, подавайте одно общее заявление или несколько отдельных. Каждый совладелец получит индивидуальную компенсацию в соответствии со своей долей", - пояснили также в "Дії".

Напомним:

По программе "єВідновлення" владельцы поврежденного российскими обстрелами жилья потратили на ремонты уже более 1 млрд грн.

Экономическая правда